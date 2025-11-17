Rentree Worst en Van Anrooij bij eerste wereldbeker veldrijden

ARNHEM (ANP) - Annemarie Worst en Shirin van Anrooij maken dit weekend na blessures hun rentree bij het veldrijden tijdens de eerste wereldbeker van het seizoen in het Tsjechische Tabor. Worst (29) kampte met een schouderblessure. Van Anrooij (23) moest het vorige veldritseizoen afbreken door een beknelde liesslagader.

Bondscoach Gerben de Knegt heeft in Tsjechië de beschikking over een sterke vrouwenselectie met onder anderen Lucinda Brand. De 36-jarige Dordtse eindigde zondag met haar zege in de Flandriencross in Hamme voor de vijftigste keer op rij op het podium in een veldrit. Europees kampioen Inge van der Heijden is ook aanwezig in Tabor.

Bij de mannen ontbreekt Mathieu van der Poel nog. Hij keert waarschijnlijk pas aan het einde van het jaar terug in het veld.