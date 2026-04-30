Van Veldhoven na top over fossiel: we kunnen 'huis' gaan bouwen

SANTA MARTA (ANP) - Deelnemers aan de internationale conferentie over fossiele brandstoffen hebben een tweede funderingslaag aangebracht in het proces om olie, gas en steenkool uit te bannen. Dat zei klimaatminister Stientje van Veldhoven aan het einde van de top in de Colombiaanse kustplaats, die Nederland samen met Colombia organiseerde. "Dat betekent dat we nu kunnen beginnen met het bouwen van het huis", aldus de D66-minister.

De eerste funderingslaag dateert volgens Van Veldhoven uit 2023, toen in de slotverklaring van de klimaattop in Dubai voor het eerst werd erkend dat de wereld moet "wegbewegen" van fossiele brandstoffen. Daarvoor en daarna werden er tijdens de jaarlijkse VN-klimaattoppen geen concrete afspraken over gemaakt. Van Veldhoven hoopt dat de conferentie in Santa Marta kan dienen als "aanjager" voor wat er op de klimaattoppen gebeurt.

De volgende VN-klimaatconferentie is dit najaar in Turkije. De uitkomsten van 'Santa Marta' worden de komende maanden gedeeld met betrokkenen.