Aartsen wil proef met startbanen voor statushouders uitbreiden

DEN HAAG (ANP) - Nieuwkomers met een verblijfsvergunning moeten sneller aan het werk in plaats van starten met een uitkering, zegt minister Thierry Aartsen (Werk en Participatie) in een interview met De Telegraaf. Hij breidt daarom een proef met 'startbanen' voor statushouders uit naar ruim 80 gemeenten.

Die proef begon de afgelopen jaren op meerdere plekken, waaronder de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Daarin kreeg bijna de helft (44 procent) van de statushouders die zich hadden aangemeld een baan, blijkt uit een evaluatie van de pilot.

De statushouders kunnen wel een zetje gebruiken richting de arbeidsmarkt, vindt Aartsen. Ongeveer driekwart van de nieuwkomers leeft drie jaar na het krijgen van een verblijfsvergunning nog altijd van een uitkering. Na vijf jaar is dat nog altijd ongeveer de helft. "Terwijl we natuurlijk mensen tekortkomen op de banenmarkt. Ik geloof er oprecht niet in dat mensen er beter van worden als ze de hele dag thuis zitten."

Dat komt volgens de minister ook door hoe het inburgeringsstelsel in elkaar zit: "Dat is niet voldoende ingesteld op werk. De standaard is nu leefgeld, uitkering en inburgeringscursus." Die cursussen zijn bovendien vaak overdag, waardoor het moeilijk is te combineren met werk. Dat moet wat Aartsen betreft anders. De startbanen zijn een 'eerste stap' in een aanpassing van het stelsel. "Krijg je als eerste een uitkering aangeboden of werk? Die normstelling is belangrijk."

De deelnemers aan de proef zijn volgens de evaluatie dan ook enthousiast, aldus De Telegraaf, vooral omdat het werk ze ook helpt bij inburgeren. In het onderzoek stippen zij vooral aan dat de baan hen helpt met het leren van Nederlands, omdat ze dat op hun werk ook in de praktijk moeten brengen, in plaats van alleen maar lessen te volgen bij de inburgeringscursus. Ruim de helft van de deelnemers sprak niet of nauwelijks Nederlands bij aanvang van de proef.