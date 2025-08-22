ECONOMIE
Van Vroonhoven: NSC staat achter Veldkamp, dus bewindslieden weg

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 21:01
DEN HAAG (ANP) - De NSC-bewindslieden staan "als een ring" om Caspar Veldkamp, die als eerste zijn ministerschap neerlegde en stappen daarom ook op. Dat vertelt fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven nadat bekend werd dat het hele NSC-smaldeel het kabinet verlaat. Ze staat zelf ook achter de keuze van Veldkamp. "Jazeker!"
Ze vindt dat de partij "geen ruzie heeft gezocht. We hebben geprobeerd om beleid neer te zetten. We zijn niet radicaal naar de ene kant gegaan. We hebben gezegd, de situatie moet verbeteren, dat deed het niet. Dus komen er nu stappen". Van Vroonhoven verwijst daarbij naar het voorstel voor een boycot op handel met de illegale nederzettingen in Gaza. Een motie met die oproep steunde NSC in het debat donderdag.
