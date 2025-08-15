Van Vroonhoven wil toch weer de Tweede Kamer in voor NSC

DEN HAAG (ANP) - Fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven wil toch weer de Tweede Kamer in met haar partij NSC. In een interview met Het Parool zegt de partijleider dat ze eigenlijk niet meer op de kieslijst wilde, maar dat de overstap van Agnes Joseph naar BBB daar verandering in bracht.

"Een zetel afpakken van je coalitiegenoot, dat doe je toch niet", zegt Van Vroonhoven tegen Het Parool. Daardoor kwam haar strijdlust terug en besloot ze toch nog een keer te willen proberen om NSC in de Tweede Kamer te krijgen. "Om te laten zien waarom we dit zijn begonnen. Het werk is nog niet af. We willen een andere overheid die dienstbaar is aan de burger. We willen meer bestaanszekerheid voor mensen."

In het interview zegt Van Vroonhoven dat ze de "Haagse gifpit" zat was. "Iedereen, ook de mensen in het land, zag hoe ongelukkig ik ervan werd." Nu zegt ze nog een keer te willen proberen om iets aan de politieke cultuur te veranderen.

De partij staat op nul tot twee zetels in de laatste peilingen.