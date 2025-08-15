ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

50PLUS zet oud-Kamerleden op hoge plekken in kieslijst

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 8:37
anp150825072 1
DEN HAAG (ANP) - Twee voormalige Tweede Kamerleden staan op plek twee en drie van de kieslijst van 50PLUS. De partij maakte bekend dat Corrie van Brenk en Martine Baay de plekken onder lijsttrekker Jan Struijs innemen.
Van Brenk zat van 2017 tot 2021 in de Tweede Kamer namens de partij. Baay was van 2013 tot 2014 Tweede Kamerlid en van 2017 tot en met 2023 lid van de Eerste Kamer voor 50PLUS.
Eerder maakte de partij al bekend dat voormalig politieagent en vakbondsvoorzitter Jan Struijs de lijsttrekker wordt. De meeste andere kandidaten in de top tien zijn lokaal of provinciaal actief namens 50PLUS.
50PLUS heeft geen zetel in de Tweede Kamer, maar is wel op andere politieke niveaus actief.
Vorig artikel

Japanse economie groeit harder dan verwacht ondanks heffingen VS

Volgend artikel

Van Vroonhoven wil toch weer de Tweede Kamer in voor NSC

POPULAIR NIEUWS

107620590 l normal none

Hoe je brood niet moet invriezen

anp 73392452

Kijk uit voor E85: deze populaire Franse benzine zorgt voor motorschade in jouw auto

ANP-525197100

Deze vijf nieuwe AI-banen – met topsalaris – komen eraan

anp140825136 1

Diep triest: 'Vredesduif' Trump vraagt Noorse minister om Nobelprijs, want 'ik heb in halfjaar al vijf oorlogen gestopt'

ANP-512177438

Revolutionair Twents zendertje draait Aziatische hoornaar de nek om

Schermafbeelding 2025-08-14 194115

B&B Vol liefde: Sylwia blijkt een actrice en Gooise Bart is inderdaad geen fijn persoon