50PLUS zet oud-Kamerleden op hoge plekken in kieslijst

DEN HAAG (ANP) - Twee voormalige Tweede Kamerleden staan op plek twee en drie van de kieslijst van 50PLUS. De partij maakte bekend dat Corrie van Brenk en Martine Baay de plekken onder lijsttrekker Jan Struijs innemen.

Van Brenk zat van 2017 tot 2021 in de Tweede Kamer namens de partij. Baay was van 2013 tot 2014 Tweede Kamerlid en van 2017 tot en met 2023 lid van de Eerste Kamer voor 50PLUS.

Eerder maakte de partij al bekend dat voormalig politieagent en vakbondsvoorzitter Jan Struijs de lijsttrekker wordt. De meeste andere kandidaten in de top tien zijn lokaal of provinciaal actief namens 50PLUS.

50PLUS heeft geen zetel in de Tweede Kamer, maar is wel op andere politieke niveaus actief.