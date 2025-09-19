ECONOMIE
Voor het eerst in jaren weer een kind in Antwerps vondelingenluik

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 14:15
anp190925120 1
ANTWERPEN (ANP/BELGA) - In Antwerpen is een kind te vondeling gelegd in een vondelingenluik. Het is voor het eerst sinds 2021 dat dat is gebeurd. Het meisje bleek te vroeg geboren, maar verkeert nu in goede gezondheid.
Het kind werd eind augustus in het luik gelegd. Als dat gebeurt, krijgen hulpverleners automatisch een seintje dat ze snel moeten gaan kijken. De moeder kan een envelop uit het luik meenemen. Daarin zit meer informatie over de procedure en een stuk waarmee de moeder in de toekomst kan bewijzen dat zij het kind heeft achtergelaten. De moeder kan zich een halfjaar bedenken.
De Antwerpse burgemeester Els van Doesburg werd officieel de voogd van het kind. Zelf werd ze in juni ook moeder. De burgemeester heeft het meisje voorlopig Nina genoemd. Dat heeft te maken met de naam van haar eigen kind, Marcel. De Romein Marcellus was een neef van keizer Augustus. Hij had een halfzus die Antonia heette. Daar verwijst Nina naar.
Het kind wordt verzorgd door professionals.
