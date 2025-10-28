Marco Borsato bij rechtbank: blij dat ik vandaag verhaal kan doen

UTRECHT (ANP) - Marco Borsato is dinsdagochtend aangekomen bij de rechtbank in Utrecht, waar hij terechtstaat voor ontucht met een minderjarige. De zanger werd bij de ingang opgewacht door een grote groep cameraploegen en fotografen. Borsato stond na aankomst kort de pers te woord. "Ik ben blij dat ik vandaag mijn verhaal kan doen", zei hij onder meer. Hij gaf ook aan dat zijn familie niet aanwezig zal zijn tijdens het proces.

Het vermeende slachtoffer stelt dat ze op 15-jarige leeftijd door Borsato is betast. De nu 26-jarige vrouw deed aangifte in december 2021, een maand voor de spraakmakende BOOS-uitzending over The Voice of Holland. Het Openbaar Ministerie besloot in september 2023 de zanger te vervolgen. Justitie seponeerde de zaak naar vermeend grensoverschrijdend gedrag door Borsato tijdens The Voice vanwege gebrek aan bewijs.

Borsato heeft de aantijgingen altijd ontkend. Hij deed tegen het vermeende slachtoffer en haar moeder een tegenaangifte voor het doen van een valse aangifte, smaad en laster.

De behandeling van de zaak duurt twee dagen. Dinsdagmiddag wordt de strafeis verwacht.