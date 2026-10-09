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Van Weel gaat niet in op verzoek Rusland om uitlevering leden ICC

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Nederland geeft geen gehoor aan het verzoek van Rusland om negen medewerkers van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag uit te leveren. "Gaan we niet doen", zei minister David van Weel (Justitie en Veiligheid, VVD) vrijdag.
Volgens de bewindsman moeten mensen van het ICC "ongestoord" hun werk kunnen doen. De negen ICC-medewerkers werden vorig jaar in Rusland bij verstek veroordeeld onder meer wegens onwettig procederen. Twee jaar eerder vaardigde het ICC een arrestatiebevel uit tegen de Russische president Vladimir Poetin.
Rusland is geen lid van het ICC. Niet alleen van Russische kant ligt het ICC onder vuur. De Amerikaanse regering is een nieuwe campagne tegen het hof begonnen en vaardigde een paar weken geleden nog nieuwe sancties uit tegen medewerkers van het hof. Nederland doet als gastland er alles aan om het ICC te beschermen, aldus het kabinet.
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