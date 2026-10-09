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Russisch techbedrijf Yandex meldt nieuwe aanval op datacentrum

Samenleving
door anp
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MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische techreus Yandex heeft opnieuw melding gemaakt van een aanval op een datacentrum, de tweede in twee dagen. Een droneaanval trof een locatie in de regio Kaloega.
Volgens Yandex raakte niemand gewond. Wel kunnen er gevolgen zijn voor de diensten die het technologie- en AI-bedrijf aanbiedt.
Het bedrijf was ook op donderdag al doelwit van een aanval. Die zou uit Oekraïne afkomstig zijn geweest en trof een datacentrum in de regio Rjazan. Daar zouden zich supercomputers bevinden die worden gebruikt om AI te ontwikkelen.
Economische doelen
Rusland en Oekraïne bevechten elkaar op het slagveld, maar voeren ook aanvallen uit op economische doelen die ver achter de frontlinie liggen. Ook Rusland bestookte daarbij datacentra.
"We reageren altijd op dezelfde manier als zij", zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky donderdag. "Jullie weten allemaal dat ze onze datacentra blijven bestoken. Wij reageren daarop. Ik kan niet alle details delen."
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