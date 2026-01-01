ECONOMIE
Van Weel 'geschokt en bedroefd' door explosie in Zwitserse bar

Samenleving
door anp
donderdag, 01 januari 2026 om 13:13
DEN HAAG (ANP) - De explosie in de Zwitserse bar waarbij vermoedelijk tientallen mensen om het leven zijn gekomen, heeft minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) "geschokt en bedroefd". Op X deelt de demissionair bewindsman zijn condoleances "aan iedereen die geraakt is" door de ramp in het skioord Crans-Montana.
Regionale autoriteiten en de hulpdiensten maakten donderdag bekend dat bij de explosie vermoedelijk tientallen mensen zijn overleden en circa honderd gewonden zijn gevallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van buurland Italië zegt dat informatie van de Zwitserse politie erop wijst dat er veertig doden zijn.
Onder de slachtoffers zouden ook buitenlanders zijn. Het is nog niet bekendgemaakt wat hun identiteit is.
