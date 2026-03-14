Van Weel hekelt 'laffe aanval' op Joodse school in Amsterdam

DEN HAAG (ANP) - Justitieminister David van Weel (VVD) veroordeelt de aanslag op een Joodse school in Amsterdam in de nacht van vrijdag op zaterdag, waarbij een explosie heeft plaatsgevonden. "Twee nachten op rij een laffe aanval met een explosief bij een Joods gebouw. Eerst in Rotterdam, nu in Amsterdam", schrijft hij op X.

Het komt volgens de bewindsman door "maatregelen en alertheid" dat de schade beperkt is gebleven. De politie en brandweer waren snel ter plaatse. "De veiligheid van Joodse instellingen heeft onze volle aandacht. Naar de daders wordt onderzoek gedaan", vermeldt hij verder.