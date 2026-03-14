Gerichte aanslag op Joodse school in Amsterdam, schade beperkt

Bij een Joodse school aan de Zeelandstraat in Amsterdam-Buitenveldert heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie plaatsgevonden. Politie en brandweer waren er snel bij. De schade is beperkt gebleven, zegt burgemeester Femke Halsema.

Er zijn camerabeelden van degene die een explosief heeft afgestoken. Die worden onderzocht.

Politie, justitie en de burgemeester zeggen het incident te zien als een gerichte aanslag tegen de Joodse gemeenschap en nemen dit zeer hoog op, aldus Halsema. Ze spreekt van "een laffe daad van agressie". "Een school moet een plek zijn waar kinderen veilig les kunnen krijgen. Amsterdam moet een plek zijn waar Joden veilig kunnen leven", stelt de burgemeester.

Synagoge

De toch al strenge beveiliging van Joodse scholen en instellingen was nog verder opgeschroefd na de aanslag van een dag eerder op een synagoge in Rotterdam en die op een synagoge in het Belgische Luik, aan het begin van de week. Daarom kon de politie in Buitenveldert volgens Halsema direct handelen.

Op sociale media gaan niet-geverifieerde beelden rond van een groep, Islamic Resistance Movement, die de aanslag claimt. Te zien is dat er iets ontploft, waarna er brand ontstaat.