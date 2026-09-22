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Van Weel: ik heb Kamer niet verkeerd geïnformeerd over aangiftes

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 15:22
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DEN HAAG (ANP) - Justitieminister David van Weel (VVD) heeft de Tweede Kamer niet verkeerd geïnformeerd over politiecijfers, vindt hij zelf. De Algemene Rekenkamer stelde dat hij de Kamer "op het verkeerde been" had gezet over tienduizend aangiftes die vervolgens niet werden behandeld. Volgens Van Weel ging het grotendeels om slechts een melding in plaats van een aangifte, maar de rekenmeesters stellen dat dit niet klopt.
Volgens Van Weel is er "een verschil van inzicht". Volgens hem werden "verreweg de meeste van de tienduizend gevallen" niet opgepakt omdat er volgens de politie niet voldoende aanknopingspunten waren voor verder onderzoek. Dat hij zei dat het grotendeels om meldingen ging, zonder te zeggen dat het ook ging om aangiftes met te weinig aanknopingspunten, noemt Van Weel nu "een verhaspeling". Alsnog "is het verschil van inzicht niet weg", aldus Van Weel.
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