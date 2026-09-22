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Zelensky roept EU op Russen niet van sanctielijst te halen

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 15:18
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BRUSSEL (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky roept de EU op twee Russische miljardairs niet van de EU-sanctielijst te halen. Dat heeft hij dinsdagmiddag op X gedaan. Het gaat om de Russisch-Oezbeekse miljardair Alisjer Oesmanov en de Russische miljardair Michaïl Fridman.
Frankrijk wil de twee van de lijst halen, Letland wil dat niet. Als de lidstaten niet voor middernacht tot overeenstemming komen, vervallen alle EU-sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen.
"Zolang deze oorlog voortduurt, moeten die namen op de sanctielijsten blijven staan", schrijft Zelensky.
Overleg
Het lukt de EU-ambassadeurs nog steeds niet om eruit te komen. Nadat het overleg maandag was mislukt, kwamen ze dinsdagochtend opnieuw bij elkaar in de hoop de impasse te doorbreken. Omdat dat niet is gelukt, overleggen ze later dinsdagmiddag opnieuw.
Met het verlengen of instellen van EU-sancties moeten alle 27 lidstaten instemmen.
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