Van Weel: Nederland vraagt internationale hulp bij branden

Samenleving
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 21:38
DEN HAAG (ANP) - Nederland heeft andere landen om hulp gevraagd bij het bestrijden van de verschillende natuurbranden die momenteel woeden, schrijft justitieminister David van Weel (VVD) op X. Hij benadrukt hoe uitzonderlijk deze stap is. "Nederland levert vaak hulp en vraagt nu voor het eerst zelf."
Volgens de minister heeft Nederland gevraagd om twee blusvoertuigen en een blusvliegtuig of -helikopter. Het is nu aan andere landen om zich te melden.
Woensdag brak er een grote brand uit op een militair oefenterrein bij het Gelderse dorp 't Harde, op de Veluwe. Donderdag waren er meer branden op militaire oefenterreinen, zoals op de Oirschotse Heide in Noord-Brabant. Defensie gaat desalniettemin door met oefeningen, maar neemt extra voorzorgsmaatregelen, zei Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim eerder donderdag.
POPULAIR NIEUWS

Vergeet de beurs: hier parkeren de superrijken hun geld

Overbieden op een huis? De verkoper mag al blij zijn als hij de vraagprijs haalt

De treurige reden dat mensen ziek worden op vakantie

WhatsApp gebruikt veel opslagruimte – en nu moet je daar ook nog voor betalen.

Met deze trucs bespaar je maximaal op de erfbelasting

De drie belangrijkste manieren waarop we ons eigen geluk ondermijnen

