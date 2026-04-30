Van Weel: Nederland vraagt internationale hulp bij branden

DEN HAAG (ANP) - Nederland heeft andere landen om hulp gevraagd bij het bestrijden van de verschillende natuurbranden die momenteel woeden, schrijft justitieminister David van Weel (VVD) op X. Hij benadrukt hoe uitzonderlijk deze stap is. "Nederland levert vaak hulp en vraagt nu voor het eerst zelf."

Volgens de minister heeft Nederland gevraagd om twee blusvoertuigen en een blusvliegtuig of -helikopter. Het is nu aan andere landen om zich te melden.

Woensdag brak er een grote brand uit op een militair oefenterrein bij het Gelderse dorp 't Harde, op de Veluwe. Donderdag waren er meer branden op militaire oefenterreinen, zoals op de Oirschotse Heide in Noord-Brabant. Defensie gaat desalniettemin door met oefeningen, maar neemt extra voorzorgsmaatregelen, zei Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim eerder donderdag.