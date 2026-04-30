VS wel tevreden over nieuwe beoogde regeringschef Irak

Samenleving
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 21:36
WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump is blij dat een nieuwe persoon is gekozen om premier te worden in Irak. Hij feliciteerde de beoogde regeringschef Ali al-Zaidi en stelde een "fantastisch nieuw hoofdstuk" in het vooruitzicht in de relatie tussen de landen.
Politieke nieuwkomer Zaidi, een rijke zakenman, kreeg deze week opdracht een nieuwe regering te vormen. Volgens het kantoor van Zaidi heeft hij al gebeld met Trump en is hij uitgenodigd om op termijn Washington te bezoeken.
Trump reageerde eerder dit jaar heel anders op de mogelijkheid dat Nouri al-Maliki weer premier zou kunnen worden. Hij dreigde toen met het intrekken van de Amerikaanse steun voor Irak, waar zijn land met Iran concurreert om politieke invloed.
Maliki had die post al eerder na de Amerikaanse invasie van Irak in 2003, maar volgens Trump pakte dat toen rampzalig uit. De oud-premier trok zijn kandidatuur later in. Een ingewijde zegt dat met de Verenigde Staten is overlegd over de voordracht van Zaidi.
