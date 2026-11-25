DEN HAAG (ANP) - Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid gaat niet met Forum voor Democratie in gesprek om de partij te zeggen hoe ze afstand kan nemen van mensen met nazistisch gedachtegoed. De partij zei maandag op X dat die vraag aan de minister was gesteld. Een woordvoerster van Van Weel stelt nu dat de minister één partij niet meer informatie wil geven dan andere partijen.

"De geuite zorg en vragen worden breder gedeeld in de Kamer. We moeten er ook op letten dat alle partijen op dit punt een gelijke informatiepositie hebben en zij hebben hier ook allemaal een rol in te vervullen. Het is daarom logisch om alle partijen deze informatie aan te bieden middels een technische briefing", staat in de reactie.

FVD kreeg veel kritiek, omdat niet genoeg afstand zou zijn genomen van partijleden die verbonden zijn aan neonazistische groeperingen. Kopstuk Lidewij de Vos zei tijdens een partijcongres zaterdag dat er geen plek is voor "betrokkenheid bij gewelddadige organisaties".