AMSTERDAM (ANP) - Schiphol verlengt een tijdelijke korting op zijn havengelden voor luchtvaartmaatschappijen met een jaar. De einddatum van de korting van 10 procent, vanwege de situatie in het Midden-Oosten, verschuift naar 31 maart 2028. Dat maakte de luchthaven woensdag bekend.

"De aanhoudende situatie in het Midden-Oosten en de daardoor sterk gestegen kerosineprijzen zetten de winstgevendheid van luchtvaartmaatschappijen onder druk. Met de verlenging wil Schiphol ook in deze onzekere geopolitieke situatie bijdragen aan het behoud van het sterke Nederlandse luchtvaartnetwerk", staat in een persverklaring.

Schiphol maakte in april van dit jaar bekend dat een korting van 10 procent zou gelden voor een jaar. Die maatregel kost de luchthaven 195 miljoen euro, meldde het bedrijf toen.