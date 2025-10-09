Van Weel: overeenkomst Israël en Hamas van zeer grote betekenis

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken David van Weel noemt de overeenstemming tussen Israël en Hamas over de eerste fase van een vredesplan "van zeer grote betekenis". "Laat dit een keerpunt zijn voor vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten en een einde brengen aan twee jaar onbeschrijfelijk leed", aldus Van Weel op X.

Volgens Van Weel is het "cruciaal dat afspraken worden uitgevoerd, te beginnen met de onmiddellijke vrijlating van alle gijzelaars en ongehinderde humanitaire toegang voor Gaza". De bewindspersoon bedankt de Amerikaanse president Donald Trump voor zijn leiderschap en noemt de diplomatieke inzet van bemiddelaars Egypte, Qatar en Turkije "essentieel voor de totstandkoming van deze deal".

Van Weel benadrukt dat ingezet moet worden op overeenstemming over de overige stappen van het vredesakkoord en een duurzaam toekomstperspectief.

Dinsdag was Van Weel in Egypte, waar hij met zijn Egyptische ambtgenoot Badr Abdelatty sprak over de vredesonderhandelingen tussen Israël en Hamas, die plaatsvonden in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh. Ook bezocht Van Weel de grensovergang bij Rafah, een ziekenhuis in Al-Arish waar Palestijnse gewonden worden behandeld en een distributiecentrum voor humanitaire hulp van de Rode Halve Maan in het noorden van de Sinaï.