Tusk: enorm aantal drones, direct gevaar

WARSCHAU (ANP) - De Russische drones die het Poolse luchtruim zijn binnengedrongen waren met een "enorm aantal", zegt de Poolse premier. "De drones die een direct gevaar vormden zijn neergehaald."

Het is onduidelijk hoeveel van de onbemande vliegtuigen er precies in de nacht van dinsdag op woensdag Polen zijn binnengevlogen. Sommige zijn door de Poolse krijgsmacht met hulp van onder meer Nederlandse F-35's uitgeschakeld.

De Poolse premier Donald Tusk staat "in voortdurend contact met NAVO-topman Mark Rutte en onze bondgenoten", laat hij weten op X.