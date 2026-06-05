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Van Weel: schokkend dat medewerkers Motherless kinderporno delen

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 11:11
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DEN HAAG (ANP) - Justitieminister David van Weel (VVD) noemt de bevindingen van de NOS dat medewerkers van pornosite Motherless zelf kinderporno deelden, "schokkende feiten". De minister "neemt aan dat het OM hier serieus naar kijkt."
De website is eerder offline gehaald vanwege het plaatsen van beelden van vrouwen die verkracht werden in hun slaap. Inmiddels is de site weer in de lucht, meldde NRC deze week. Het OM doet al onderzoek naar degenen die strafbaar materiaal online zetten.
Van Weel wijst op Europese wetgeving die ook de bedrijven achter sites verantwoordelijk maakt, maar dat is niet genoeg om dit soort praktijken tegen te gaan. Hij wil dat gesprek in Europa aangaan. "Het tijdperk waarin bedrijven zeggen 'ik ben alleen maar een platform' is echt voorbij", vindt Van Weel.
Deze Digital Services Act moet van de justitieminister dus worden aangescherpt. "Als het werkt zoals het moet werken, denk ik dat we een heleboel van die misstanden al kwijt zijn." Dat gesprek moet Europees plaatsvinden, benadrukt hij.
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