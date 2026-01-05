Van Weel sprak met Rubio over Venezuela en Caribisch Nederland

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister David van Weel van Buitenlandse Zaken belde met zijn Amerikaanse collega Marco Rubio over de Amerikaanse aanval in Venezuela waarbij president Nicolás Maduro werd opgepakt. Op X schrijft Van Weel dat hij ook de gevolgen van de Amerikaanse ingreep op het Caribische deel van het koninkrijk met Rubio heeft besproken.

Aruba, Bonaire en Curaçao liggen voor de Venezolaanse kust en het vliegverkeer op de eilanden lag stil rond de Amerikaanse actie. "Stabiliteit en veiligheid voor de regio zijn onze hoogste prioriteit", aldus Van Weel.

Op X schrijft de VVD-minister dat hij ook nog met Rubio sprak over Oekraïne en de bijeenkomst van de 'Coalition of the Willing' in Parijs dinsdag. "Nederland is toegewijd aan langdurige vrede en staat stevig in de steun aan Oekraïne." Premier Dick Schoof is daar namens Nederland bij aanwezig.