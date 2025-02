Van Weel spreekt Amerikaanse collega aan op sancties tegen ICC

MÜNCHEN (ANP) - Justitieminister David van Weel heeft zijn Amerikaanse collega Pam Bondi aangesproken op de sancties die de Verenigde Staten voorbereiden voor het Internationaal Strafhof (ICC). Van Weel heeft duidelijk gemaakt dat gastland Nederland "enorm hecht aan het ongestoord kunnen functioneren van het ICC. En daar heeft ze echt goede nota van genomen", zei hij na afloop.

De VS werken aan strafmaatregelen tegen medewerkers van het ICC, zoals financiële sancties en visumbeperkingen. Ze zijn boos over het arrestatiebevel dat het hof in Den Haag heeft uitgevaardigd tegen onder anderen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Nederland protesteert daartegen en spant zich in om de maatregelen af te zwakken en de gevolgen te verzachten.

Van Weel maakte zaterdag op de grote veiligheidsconferentie in München kennis met Bondi en kaartte de sancties daarbij aan. Hij wil niet zeggen "welke woorden ik precies gebruikt heb", maar hij heeft duidelijk gemaakt dat "wij het belangrijk vinden dat het ICC gewoon zijn werk kan doen".