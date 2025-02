VAL SAINT-COME (ANP) - Snowboardster Michelle Dekker is bij de wereldbekerwedstrijd in het Canadese Val Saint-Come als derde geëindigd op de parallelreuzenslalom. Ze klopte de Duitse Cheyenne Loch in de strijd om brons.

Dekker verspeelde in de halve eindstrijd een voorsprong op Sabine Payer, de Oostenrijkse die als tweede eindigde. De Duitse Ramona Theresia Hofmeister schreef de wedstrijd op haar naam.

