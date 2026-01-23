Van Weel: uitspraak Trump over NAVO-troepen Afghanistan niet waar

DEN HAAG (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump sprak niet de waarheid en was "niet respectvol" toen hij beweerde dat troepen uit andere NAVO-landen in Afghanistan wegbleven van de frontlinie. Dat heeft demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken) gezegd na afloop van de ministerraad.

Trump zei eerder deze week dat militairen uit andere NAVO-landen dan de Verenigde Staten altijd iets achter de frontlinie bleven en zo de zwaarste gevechten met de Taliban overlieten aan de Amerikanen. "Dat is gewoon niet waar, dat moet hij niet doen", aldus Van Weel.

De VVD-minister wijst onder meer op de 25 Nederlandse militairen die sneuvelden in Afghanistan. "Ik ben zelf heel nauw betrokken geweest bij de missie in Uruzgan", zegt hij. "Dat was echt wel de frontlijn van de strijd tegen de Taliban."

'Slecht geïnformeerd'

Defensieminister Ruben Brekelmans sluit zich aan bij zijn partijgenoot en noemt Trump "slecht geïnformeerd". Hij wijst erop dat Nederland aan "diverse missies" heeft deelgenomen, waarvan sommige "echt aan de frontlinie" waren.

Brekelmans brengt in herinnering dat de Europese bondgenoten op uitdrukkelijk verzoek van de Amerikanen meehielpen in Afghanistan. Dat was na de bloedige aanslagen in New York en Washington op 11 september 2001. Het was de eerste en enige keer dat een land een beroep deed op artikel 5 van het NAVO-handvest, waarin staat dat een aanval op één lidstaat wordt opgevat als een aanval op alle lidstaten.

"Ik zal daar altijd voor staan en ook richting de Amerikanen heel duidelijk maken dat wij er als Nederland stonden toen ons dat werd gevraagd, dat wij daar offers hebben gebracht en dat wij daar alleen maar met het grootste respect en de grootste eerbied over moeten spreken, richting zowel de militairen en de families die het betreft", aldus Brekelmans.