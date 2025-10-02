Van Weel: komst kinderen Gaza duurt 'tussen dagen en weken'

DEN HAAG (ANP) - Wanneer de eerste zieke of gewonde kinderen uit Gaza naar Nederland komen, kan demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) nog niet zeggen. "Ik kan daar niet exact een getal voor noemen, dan zet ik te veel druk op het systeem. Maar tussen dagen en weken zal het zijn."

Het kabinet maakte donderdag bekend kinderen naar Nederland te halen. Daar dringt de helft van de Tweede Kamer al lang op aan. Het gaat om "een beperkt aantal of enkelen", aldus de minister. En alleen om kinderen die hoogspecialistische complexe zorg nodig hebben, die in levensgevaar verkeren en waarvoor in de regio nu geen hulp beschikbaar is.

Er is volgens hem inmiddels aan de uitwerking van het voornemen begonnen. "We moeten kijken naar de screening. We moeten kijken naar behoeftes. We moeten in contact treden met de WHO, met de EU. Dus dat proces gaat nu al."

Israël moet toestemming geven voor de medische evacuatie uit Gaza.