Hof legt Hasna A. 9 jaar cel op voor slavernij in Syrië

Het gerechtshof heeft woensdag de 34-jarige Syriëganger Hasna A. uit Enschede veroordeeld tot negen jaar cel. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep tien jaar cel geëist, gelijk aan het vonnis van de rechtbank in 2024.

Tijdens haar verblijf in het kalifaat van terreurgroep IS in 2015 hield A. een jezidi-vrouw als slavin, oordeelt de internationale misdrijvenkamer van het gerechtshof Den Haag. Dit wordt gezien als een misdrijf tegen de menselijkheid. A. is de eerste die in Nederland terechtstond voor een misdrijf gepleegd tegen jezidi's, een religieuze en etnische Koerdische minderheid.

A. vernam de uitspraak via een videoverbinding met de gevangenis in Zwolle. Ze was in 2015 afgereisd naar Syrië om zich aan te sluiten bij de terroristische organisatie IS, waarmee ze bovendien haar kwetsbare 4-jarige zoontje in een hulpeloze toestand heeft gelaten. Ze trouwde met een IS-strijder en kreeg nog drie kinderen, tot ze van hem scheidde en in een huis van een andere IS-strijder terechtkwam in Raqqa. Die strijder hield een jezidi-vrouw als slaaf.