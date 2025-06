Limburg hamert op urgentie van verbreding snelweg A2

MAASTRICHT (ANP) - De provincie Limburg dringt er bij het Rijk op aan de vertraagde verbreding van de A2 alsnog zo snel mogelijk uit te voeren. De verbreding van de snelweg is van groot belang om de doorstroming in Limburg en het zuiden van Nederland te verbeteren, zei gedeputeerde Jasper Kuntzelaers (PvdA) in een Statenvergadering.

De werkzaamheden tussen de Limburgse knooppunten Het Vonderen en Kerensheide hadden dit jaar van start moeten gaan, maar zijn zeker twee jaar vertraagd. Begin deze maand werd duidelijk dat extra faunamaatregelen nodig zijn voor de ingekorven vleermuis, een beschermde soort die in het gebied leeft. Door de verbreding van de snelweg en de daarvoor benodigde bomenkap zouden de dieren belangrijke vliegroutes verliezen, met grote gevolgen voor hun leefgebied.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt eind dit jaar een besluit over het project, dat door de benodigde natuurmaatregelen veel duurder uitvalt. Volgens Kuntzelaers klopt Limburg doorlopend aan bij het Rijk om de verbreding van de A2 zo spoedig mogelijk "vlot te trekken" en trekt de provincie daarvoor ook op met andere partners.

Kuntzelaers voelde niets voor de suggestie van oppositiepartij Lokaal-Limburg om provinciegeld in te zetten om de vertraagde werkzaamheden te versnellen. Limburg heeft tot dusver 35 miljoen euro bijgedragen aan het project en wil het daarbij houden, zei de bestuurder. "Laten we daar alsjeblieft mee stoppen, want het is echt een taak van het Rijk."