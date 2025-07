Van Weel zoekt oplossing na uitspraak over asielzoekers België

DEN HAAG (ANP) - Asielminister David van Weel wil "snel kijken wat nodig is" om alleenstaande mannelijke asielzoekers terug naar België te mogen sturen. Dit heeft de Raad van State woensdag verboden. De hoogste bestuursrechter oordeelde namelijk dat het risico bestaat dat deze mannen niet worden voorzien van bed, bad en brood, wat in strijd is met de mensenrechten. De VVD-bewindsman zegt hierover in gesprek te zijn met de Belgische autoriteiten.

"Ook in Nederland staat het asiel- en opvangsysteem onder druk en doordat we nu geen alleenstaande mannelijke asielzoekers kunnen terugsturen naar België zal deze druk verder oplopen", concludeert Van Weel.

De Europese Dublinverordening schrijft voor dat het land in de vrijreizenzone Schengen waar iemand zich als eerste meldt, verantwoordelijk is voor de asielaanvraag. De minister vindt het "cruciaal" dat dit systeem overeind blijft en "dat er geen onnodige migratiestromen tussen lidstaten ontstaan".