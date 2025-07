Struycken wil EU-actie tegen aanbieders illegale kansspelen

KOPENHAGEN (ANP) - Demissionair staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming) wil dat illegale aanbieders van onlinekansspelen in de hele EU worden behandeld als internationale criminele organisaties. "Ik probeer hier de collega's in Europa op het hart te drukken dat ons probleem in Nederland met illegaal aanbod van onlinekansspelen ook hun probleem is", zei Struycken tegen het ANP tussen vergaderingen door met EU-ministers van Justitie.

"De illegale aanbieders van onlinekansspelen zitten niet in Nederland. Die zijn actief elders in de Europese Unie of daarbuiten", zei Struycken. De illegale aanbieders zijn bovendien internationaal georganiseerd, gaan schuil achter allerlei ondoorzichtige structuren en vennootschappen die "in wilde jurisdicties" zitten. Reden genoeg om ze te bestempelen als internationale criminele organisatie, vindt de staatssecretaris.

"Wat ze aanbieden is net zo verslavend als drugs, want onlinekansspelen blijken heel erg verslavend te zijn. Ook voor jonge mensen."