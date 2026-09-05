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Van Zanen: druk op ICC zou ons allemaal zorgen moeten baren

Samenleving
door anp
zaterdag, 05 september 2026 om 14:08
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DEN HAAG (ANP) - Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft zaterdagmiddag de oproep gedaan "om de internationale rechtsorde, en de mensen en instituten die eraan werken, te blijven verdedigen". Hij noemde daarbij in het bijzonder het in Den Haag gevestigde Internationaal Strafhof (ICC).
Het ICC staat onder "toenemende druk" door zware Amerikaanse sancties en "dat zou ons allemaal zorgen moeten baren", aldus Van Zanen. Hij sprak ter gelegenheid van het jaarlijkse Embassy Festival ongeveer tachtig ambassadeurs en vertegenwoordigers van veertig verschillende landen toe.
In zijn toespraak verwees de burgemeester naar Tomoko Akane, de voorzitter van het ICC. De VS plaatsten haar half augustus op een sanctielijst waar al meerdere andere rechters en medewerkers van het ICC op staan. Van Zanen noemt het contact dat hij had met Akane "een pijnlijke herinnering aan het feit dat er in onze stad rechters en medewerkers zijn die niet zomaar hun dagelijks leven kunnen leiden. Sommigen kunnen niet eens hun boodschappen doen."
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