Van Zanen: zwarte dag in Den Haag, we moeten elkaar vasthouden

DEN HAAG (ANP) - "Den Haag gaat de nacht in na een hele zwarte dag", zei de Haagse burgemeester Jan van Zanen na afloop van een bewonersbijeenkomst over de explosies aan de Tarwekamp. "Maar we moeten elkaar ook een beetje vasthouden. En ook in de zekerheid blijven dat het beste wat Den Haag en Nederland te bieden hebben aan mensen in nood vandaag getoond is."

Op de bijeenkomst hadden ongeveer honderd omwonenden vooral vragen over de oorzaak en het aantal slachtoffers, aldus de burgemeester. Daar is volgens hem zaterdagavond nog geen antwoord op te geven. "Het onderzoek kan nog wel even duren. Als we weten waar het vandaan kwam, wat het was, dan kan dat aanleiding geven tot gerichte acties."

Een aantal omwonenden liet na afloop weten dat er tijdens de bijeenkomst verslagenheid heerste. "Dit gaat je niet in de koude kleren zitten", zo zeiden twee buurtbewoners. "Het is nog een beetje onwezenlijk wat er gebeurd is."