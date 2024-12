Vanaf 2026 kosten wegwerpbekers of -bakjes overal 25 cent

DEN HAAG (ANP) - Vanaf 1 januari 2026 betalen consumenten overal hetzelfde voor wegwerpbekers of -bakjes op bijvoorbeeld stations of bij tankstations. Nu bepalen ondernemers nog zelf de prijs, wat tot onduidelijkheid leidt. Daarom wordt de meerprijs overal 25 eurocent, meldt staatssecretaris Chris Jansen (Milieu).

Klanten die een eigen beker of bakje meenemen, betalen de meerprijs niet. Ook voorverpakte maaltijden of dranken zijn vrijgesteld van bijbetaling.

Jansen past ook de regels aan voor bekers op bijvoorbeeld kantoren of in zorginstellingen. Daar mogen geen bekers met plastic erin worden gebruikt. De uitzonderingen die hierop golden, worden beperkt. Een bedrijf kan alleen nog bekers met plastic gebruiken bij besloten evenementen. Zorginstellingen of gevangenissen mogen ze blijven gebruiken.

Sinds vorig jaar gelden er strengere regels voor wegwerpplastics. Het is de bedoeling dat daardoor minder plastic in het zwerfafval eindigt. Dat lijkt te werken: Nederland ligt op koers om 40 procent reductie van wegwerpplastic in zwerfafval te halen, aldus Jansen. Volgend jaar zijn de cijfers daarover definitief.