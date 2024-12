Verkrachtingszaak Gisèle Pelicot nadert einde

AVIGNON (ANP/AFP) - De spraakmakende Franse verkrachtingszaak rond Gisèle Pelicot nadert zijn einde. De slotpleidooien zijn vrijdag afgerond en de 51 verdachten krijgen maandag de laatste kans om te spreken. De uitspraak wordt op 19 of 20 december verwacht.

De 72-jarige Française werd tussen 2011 en 2020 gedrogeerd door haar toenmalige echtgenoot, die haar vervolgens verkrachtte of liet verkrachten. Het proces in Avignon is openbaar omdat zij daar toestemming voor heeft gegeven. Er is wereldwijd veel aandacht voor de rechtszaak die in september begon. Pelicot is de afgelopen maanden uitgegroeid tot een icoon in de strijd tegen seksueel geweld.

Pelicots ex-partner Dominique (72) heeft toegegeven schuldig te zijn. Aanklagers eisen de maximale gevangenisstraf van twintig jaar tegen hem. De zaak telt ook nog vijftig andere verdachten. Tegen 49 mannen zijn celstraffen tussen de tien en achttien jaar geëist en tegen één man vier jaar. In het proces was veel bewijsmateriaal beschikbaar, omdat Dominique Pelicot duizenden foto's en filmpjes van het misbruik op zijn computer bewaarde.