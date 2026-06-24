EU stelt missie voor om Libanese troepen te trainen

BRUSSEL (ANP/RTR) - De diplomatieke dienst van de Europese Unie (EEAS) heeft voorgesteld om een missie op te zetten om Libanon te helpen. Volgens het document, dat is ingezien door persbureau Reuters, is het de bedoeling dat Europese militairen drie jaar lang troepen van de Libanese krijgsmacht gaan trainen en adviseren.

Volgens Reuters zijn EU-diplomaten in gesprek over het plan. Een dergelijke missie zou moeten worden goedgekeurd door alle 27 lidstaten.

In het document staat dat de Europeanen "de Libanese autoriteiten zouden ondersteunen bij het versterken van de territoriale controle en de grensbeveiliging door de capaciteiten van de Libanese krijgsmacht en de Binnenlandse Veiligheidstroepen te versterken". De focus zou onder meer liggen op grens- en havenbewaking.

Israëlische en internationale media schreven eerder dat Israël en Libanon spraken over een plan waarbij Israël zich uit een deel van Zuid-Libanon zou terugtrekken en de Libanese militairen getraind zouden worden door de Amerikanen.