Republikeinen komen eindelijk in opstand tegen Trumps Groenland‑droom

Politiek
door Gerard Driehuis
woensdag, 21 januari 2026 om 9:07
Donald Trump heeft één wereldrecord echt: hij is de enige Amerikaanse president met twee impeachments op zijn naam. Maar hij kan zijn record verbregen: het woord impeachment valt weer. En in zijn eigen partij.
Want ook Republikeinen beginnen zich eindelijk openlijk te verzetten tegen Donald Trumps obsessie met Groenland, schrijft de Financial Times. Terwijl de president hardop speculeert over het met militaire middelen “nemen” van het Deense gebied, proberen partijkopstukken in het Congres de schade voor NAVO en partij te beperken.[Republicans vow to block Trump from seizing Greenland by force)
In de Senaat hebben Republikeinen wetsvoorstellen gesteund die expliciet moeten voorkomen dat de VS Denemarken of Groenland aanvallen, en houden zij toespraken over het belang van de NAVO‑alliantie. Senator James Lankford zei bijvoorbeeld: “Greenland, the Danes are allies. We cannot engage in military action in Greenland. We should not, and we cannot.” Dat soort taal was tot voor kort ondenkbaar uit de mond van loyale Trump‑bondgenoten.
De omslag komt niet alleen door zorgen over geopolitiek, maar ook door de publieke opinie. Slechts 17 procent van de Amerikanen steunt Trumps poging om Groenland te verwerven, en grote meerderheden in beide partijen vinden het gebruik van militair geweld een slecht idee. Voor Republikeinse congresleden wordt Trumps Groenland‑fixatie daarmee een electoraal risico: wie hem volgt, botst met de eigen kiezers én met Europese bondgenoten, maar wie zich verzet, daagt de president uit.
Toch is de opstand halfslachtig: terwijl sommige senatoren waarschuwen dat Trumps dreigementen het vertrouwen van bondgenoten “aan diggelen slaan”, aarzelen anderen om hem direct te confronteren en zoeken ze uitwegen via procedurele moties en vage resoluties. De vraag is dus niet alleen of Republikeinen eindelijk in opstand komen, maar ook of ze het durven vol te houden zodra de druk uit het Witte Huis en van de eigen achterban toeneemt. Dus misschien maken we ons te druk.

