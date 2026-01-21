Republikeinen komen eindelijk in opstand tegen Trumps Groenland‑droom

op zijn naam. Maar hij kan zijn record verbregen: het woord impeachment valt weer. En in zijn eigen partij. Donald Trump heeft één wereldrecord echt: hij is de enige Amerikaanse president met twee impeachments op zijn naam. Maar hij kan zijn record verbregen: het woord impeachment valt weer. En in zijn eigen partij.

In de Senaat hebben Republikeinen wetsvoorstellen gesteund die expliciet moeten voorkomen dat de VS Denemarken of Groenland aanvallen, en houden zij toespraken over het belang van de NAVO ‑alliantie. Senator James Lankford zei bijvoorbeeld: “Greenland, the Danes are allies. We cannot engage in military action in Greenland. We should not, and we cannot.” Dat soort taal was tot voor kort ondenkbaar uit de mond van loyale Trump ‑bondgenoten.

Toch is de opstand halfslachtig: terwijl sommige senatoren waarschuwen dat Trumps dreigementen het vertrouwen van bondgenoten “aan diggelen slaan”, aarzelen anderen om hem direct te confronteren en zoeken ze uitwegen via procedurele moties en vage resoluties. De vraag is dus niet alleen of Republikeinen eindelijk in opstand komen, maar ook of ze het durven vol te houden zodra de druk uit het Witte Huis en van de eigen achterban toeneemt. Dus misschien maken we ons te druk.