Vanaf zaterdag geen scheepvaart op Twentekanaal om droogte

De sluizen bij het Gelderse dorp Eefde die toegang geven tot het Twentekanaal blijven vanaf zaterdag dicht voor scheepvaart. Dat heeft de Rijksoverheid besloten om te voorkomen dat er door de aanhoudende droogte onherstelbare schade ontstaat aan waterkeringen, de bodem en natuur rond het kanaal. De sluizen sluiten op zaterdag 25 juli om 12.00 uur voor onbepaalde tijd. Naast de maatregel voor de scheepvaart mogen ook boeren tijdelijk hun gewassen niet meer besproeien met water uit het kanaal.

Op het deel van het kanaal tussen Almelo en De Haandrik moet het waterpeil minimaal 9,10 meter boven NAP zijn. Onder dat niveau bestaat het risico dat de kade verzakt. Omdat het peil onder die grens dreigt te komen, wordt al het beschikbare water ingezet om het peil op niveau te houden. De afgelopen dagen is geprobeerd het waterpeil met pompen en andere maatregelen op het gewenste niveau te houden, maar dat bleek onvoldoende.

De maatregelen blijven van kracht tot de waterstand bij Eefde weer op niveau is.