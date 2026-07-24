Er komt een strafpunten-systeem voor appen achter het stuur en andere overtredingen

Politie en justitie gaan werken met een puntensysteem voor verkeershufters, meldt RTL Nieuws op basis van politie, Openbaar Ministerie (OM) en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wie door een agent betrapt wordt op appen achter het stuur of ander verkeersonveilig gedrag, kan rekenen op strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel strafpunten verzamelen vanwege overtredingen of misdrijven worden extra in de gaten gehouden.

Het strafpuntensysteem is een nieuwe poging om hardnekkige veelplegers in het verkeer te stoppen. Politie en justitie worstelen al jaren met een groep verkeersovertreders die zich niets lijkt aan te trekken van boetes, straffen of rijontzeggingen.