ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vance prijst Meloni voor Italiaanse organisatie Olympische Spelen

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 14:49
anp060226122 1
MILAAN (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft in Milaan de Italiaanse premier Giorgia Meloni ontmoet. Vance is vrijdagavond te gast bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen en prees Italië voor de goede organisatie.
Vance stond ook stil bij de "uitstekende relatie" tussen hun landen, terwijl Meloni hun "gezamenlijke waarden" bejubelde. Vance en Meloni staan allebei bekend als conservatief-populistische politici.
Vance leidt de Amerikaanse delegatie tijdens de Spelen. Hij wordt vergezeld door onder anderen zijn vrouw Usha en buitenlandminister Marco Rubio. De Amerikaanse vicepresident kwam donderdag aan in Milaan en woonde al een diner bij met de Italiaanse president Sergio Mattarella en de Duitse president Frank-Walter Steinmeier.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 503529302

Steeds meer mensen kopen thuisbatterij, maar is het ook rendabel?

longarts

Zien: Johan Derksen krijgt oorwassing van longkanker patholoog

96270324 l normal none

Ben jij hoogbegaafd? Bekijk deze checklist

ANP-442215837

Cabaretier Javier Guzman (48) is al bijna twee jaar van de radar verdwenen. Geen shows, geen website, geen contact. Wat is er gebeurd?

ANP-540146355

Op deze leeftijd bereik je je fysieke piek

anp050226154 1

Bitcoin dendert in elkaar, daalt tot laagste niveau in 15 maanden

Loading