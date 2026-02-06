Vance prijst Meloni voor Italiaanse organisatie Olympische Spelen

MILAAN (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft in Milaan de Italiaanse premier Giorgia Meloni ontmoet. Vance is vrijdagavond te gast bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen en prees Italië voor de goede organisatie.

Vance stond ook stil bij de "uitstekende relatie" tussen hun landen, terwijl Meloni hun "gezamenlijke waarden" bejubelde. Vance en Meloni staan allebei bekend als conservatief-populistische politici.

Vance leidt de Amerikaanse delegatie tijdens de Spelen. Hij wordt vergezeld door onder anderen zijn vrouw Usha en buitenlandminister Marco Rubio. De Amerikaanse vicepresident kwam donderdag aan in Milaan en woonde al een diner bij met de Italiaanse president Sergio Mattarella en de Duitse president Frank-Walter Steinmeier.