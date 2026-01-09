Vance suggereert trauma bij ICE-agent die vrouw doodschoot

WASHINGTON (ANP) - De ICE-agent die in Minneapolis een 37-jarige vrouw doodschoot, was maanden eerder door een auto meegesleurd en gewond geraakt, zei de Amerikaanse vicepresident JD Vance donderdag. De agent schoot de vrouw dood terwijl zij met haar auto probeerde weg te rijden van een aantal ICE-agenten.

Tegenover verslaggevers in het Witte Huis zei Vance dat de agent "bijna was omgekomen" toen hij zes maanden geleden door een auto was meegesleurd. Hij liep daarbij een verwonding op waarvoor 33 hechtingen nodig waren. "Dus je kunt je voorstellen dat hij misschien een beetje gevoelig is voor iemand die hem met een auto aanrijdt." Op videobeelden van het incident is geen aanrijding te zien. De FBI onderzoekt de schietpartij.

De schietpartij leidde tot demonstraties tegen ICE in Minneapolis en andere steden. Federale en lokale politici hebben uiteenlopende lezingen van het incident. President Trump en zijn bondgenoten verdedigen de schietpartij als een daad van zelfverdediging, terwijl Democratische politici in Minnesota spreken van onverdedigbaar geweld.