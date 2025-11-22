ECONOMIE
Vance: vredesplan moet Oekraïense soevereiniteit waarborgen

Samenleving
door anp
zaterdag, 22 november 2025 om 8:21
anp221125045 1
WASHINGTON (ANP) - Elk vredesplan om de oorlog in Oekraïne te beëindigen moet de soevereiniteit van dat land waarborgen, zegt de Amerikaanse vicepresident JD Vance op X. De Verenigde Staten hebben een plan opgesteld dat grote concessies van Kyiv eist.
Vance stelt dat elk plan "het doden moet stoppen terwijl de Oekraïense soevereiniteit behouden blijft" en aanvaardbaar moet zijn voor zowel Rusland als Oekraïne. Het moet ook de kans maximaliseren dat de oorlog niet opnieuw begint. "Elke kritiek op het vredesraamwerk waar de regering aan werkt, berust op een misverstand over dat kader of op een verkeerde voorstelling van de kritieke realiteit ter plaatse."
Vance omschrijft het scenario dat Oekraïne de oorlog kan winnen met meer geld, wapens en sancties als een "fantasie". "Vrede wordt niet bereikt door mislukte diplomaten of politici die in een fantasiewereld leven. Misschien wordt ze bereikt door slimme mensen die in de echte wereld leven", aldus zijn bericht op X.
