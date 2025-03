Vaticaan: paus heeft rustige nacht gehad

ROME (ANP) - Paus Franciscus heeft opnieuw een "rustige nacht" in het ziekenhuis doorgebracht, meldt het Vaticaan. De 88-jarige kerkvorst, die een dubbele longontsteking heeft, is aan het rusten.

Het Vaticaan maakte vrijdagavond een terugslag in de gezondheidstoestand bekend, nadat eerder in de week meermaals vooruitgang was gemeld. In de verklaring van het Vaticaan stond dat de paus "een ademhalingscrisis" had en daarvoor is behandeld.

Het Vaticaan komt sinds Franciscus' ziekenhuisopname op 14 februari regelmatig met updates over de gezondheid van de paus. In de ochtend wordt vooral kort stilgestaan bij hoe de nacht is verlopen, in de avond wordt doorgaans een uitgebreidere verklaring gedeeld.