Hamas: geen overleg over tweede fase bestand in Gazastrook

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Hamas meldt dat er nu geen overleg plaatsvindt over de tweede fase van het bestand in de Gazastrook. Israël wil een verlenging van de eerste fase, die nu tot en met deze zaterdag duurt, maar Hamas is tegen de door Israël voorgestelde "formulering", aldus een woordvoerder tegen tv-zender Al-Araby.

Egyptische veiligheidsbronnen zeiden eerder deze week dat Israël de eerste fase met 42 dagen wil verlengen. Een functionaris van Hamas bevestigde dit en zei dat de Palestijnse groepering fase twee wil laten ingaan. Volgens eerder gemaakte afspraken bestaat deze nieuwe fase uit onder meer een permanente wapenstilstand, de vrijlating van meer gijzelaars en het vertrek van alle Israëlische militairen uit de Gazastrook.

De eerste fase van het bestand tussen Hamas en Israël ging op 19 januari in voor de duur van zes weken. Deze fase bestaat uit een tijdelijk staakt-het-vuren, de uitwisseling van Israëlische gijzelaars voor Palestijnse gevangenen, meer humanitaire hulp voor Gaza en een gedeeltelijke terugtrekking van Israëlische troepen. In de derde en laatste fase ligt de focus op de wederopbouw.