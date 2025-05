Wielrenster Vos wint tweede etappe Vuelta Femenina

SANT BOI DE LLOBREGAT (ANP) - De Nederlandse wielrenster Marianne Vos heeft de tweede etappe van de Vuelta Femenina op haar naam geschreven. De 37-jarige renster van Team Visma - Lease a Bike was na 99 kilometer tussen Molins de Rei en Sant Boi de Llobregat de snelste in de massasprint.

De sprint werd ontsierd door een aantal valpartijen en was lastig door een reeks rotondes in de laatste vijf kilometer. Vos hield het hoofd koel, dook als eerste de laatste bocht in en was oppermachtig in de laatste oplopende meters. De Italiaanse vrouwen Letizia Paternoster en Letizia Borghesi eindigden op de tweede en derde plaats.