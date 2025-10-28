ECONOMIE
Bestand Gaza volgens Vance nog intact, begrijpt Israëlische actie

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 21:09
anp281025224 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance stelt dat het staakt-het-vuren in de Gazastrook standhoudt, ondanks de nieuwe Israëlische aanvallen. Volgens hem werden Israëlische militairen eerder aangevallen en de Verenigde Staten verwachten dat Israël daarom in actie komt.
"Het staakt-het-vuren houdt stand. Dat betekent niet dat er hier en daar geen kleine schermutselingen zullen plaatsvinden", zei Vance tegen verslaggevers. "We weten dat Hamas of iemand anders in Gaza een Israëlische soldaat heeft aangevallen. We verwachten dat de Israëli's daarop reageren, maar ik denk dat de vrede van de president ondanks dat stand zal houden."
De Israëlische premier Benjamin Netanyahu sprak van een schending van het bestand door Hamas en kondigde daarop nieuwe "krachtige aanvallen" aan. Die zijn inmiddels begonnen, meldden de lokale autoriteiten in Gaza en getuigen aan internationale media.
Hamas ontkent betrokken te zijn geweest bij een aanval op Israëlische militairen.
