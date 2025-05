UTRECHT (ANP) - In een woning aan de Singeldwarsstraat in Utrecht woedt sinds 06.15 uur brand. De brandweer gaat er met veel materieel heen omdat het een uitslaande brand is. Er komt veel rook vrij, dus omwonenden wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten. De Singeldwarsstraat ligt iets ten noordwesten van het centrum van de stad, in de wijk Pijlsweerd.