Veel doden bij hotelbrand in New Delhi

NEW DELHI (ANP/AFP) - Bij een grote brand in een hotel aan de zuidrand van New Delhi in India zijn volgens de politie 21 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Onder de slachtoffers zijn buitenlanders. Veel gasten van het hotel waren volgens media uit Afrika gekomen voor een medische behandeling in de Indiase hoofdstad.

Volgens plaatselijke media zaten er naar schatting rond de vijftig mensen in het relatief kleine hotel in een dichtbevolkte wijk. Media melden dat mensen uit de ramen sprongen om aan de brand te ontkomen.

Premier Narendra Modi heeft geschokt op het tragische verlies aan mensenlevens gereageerd en condoleances aangeboden aan nabestaanden van slachtoffers. De brand is volgens een werknemer ontstaan in de keuken van het restaurant op de begane grond van het pand van vijf verdiepingen.