Veel doden door busongeluk in Mexico

MEXICO-STAD (ANP/RTR) - Door een busongeluk op een snelweg in Centraal-Mexico zijn zaterdag 24 mensen om het leven gekomen. Vijf inzittenden raakten gewond. Dat heeft gouverneur David Monreal van de staat Zacatecas bevestigd op het nieuwsplatform X.

De bus was op weg naar Ciudad Juárez, een stad aan de Amerikaanse grens bij El Paso. Het voertuig kwam in botsing met een vrachtwagen, geladen met mais. Hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk.

Volgens de lokale media hadden de hulpverleners, onder wie militairen, moeite met het bergen van de slachtoffers. Een aantal van hen was in een ravijn terechtgekomen.